الداخلية توزع أدوات مدرسية مجانية بالمناطق الأولى بالرعاية.. فيديو

تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة كلنا واحد ، تواصل وزارة الداخلية توزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
الداخلية توزع أدوات مدرسية مجانية بالمناطق الأولى بالرعاية.. فيديوالجمعة، 29 سبتمبر 2023 04:59 م
ارشيفية
محمود عبد الراضى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
معارض أهلاً مدارس و"كلنا واحد".. الدولة توفر مستلزمات العام الدراسى.. فيديوالثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 01:31 ص
أكثر من 1500 شادر يوفرون مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بمبادرة كلنا واحدالخميس، 21 سبتمبر 2023 08:00 ص
الداخلية توزع حقائب مدرسية وعبوات مواد غذائية ضمن مبادرة "كلنا واحد"الجمعة، 15 سبتمبر 2023 03:11 م
تخفيضات تصل لـ 40%.. انطلاق مبادرة كلنا واحد ومعرض أهلا مدارس لتوفير المستلزمات المدرسيةالجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة