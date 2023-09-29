الداخلية توزع أدوات مدرسية مجانية بالمناطق الأولى بالرعاية.. فيديو

محمود عبد الراضى

تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة كلنا واحد ، تواصل وزارة الداخلية توزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين