اليوم السابع
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الجمعة، 29 سبتمبر 2023 06:29 م
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الداخلية توزع أدوات مدرسية مجانية بالمناطق الأولى بالرعاية.. فيديو

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 04:59 م
الداخلية توزع أدوات مدرسية مجانية بالمناطق الأولى بالرعاية.. فيديو ارشيفية
محمود عبد الراضى

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تحت رعاية رئيس الجمهورية وفى إطار مبادرة كلنا واحد ، تواصل وزارة الداخلية توزيع عبوات سلع غذائية ومستلزمات مدرسية على المواطنين بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المحافظات لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
 
 
 
 

وزارة الداخلية

كلنا واحد

سلع غذائية

مستلزمات مدرسية



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