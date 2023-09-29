التحقيقات: المتهمون بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع انتحلوا صفة موظفين خدمة عملاء

من خلال انتحال صفة موظفين بخدمة العملاء، وتحديث البيانات الخاصة بالعملاء، اشتركا متهمان في النصب والاحتيال علي المواطنين، واستوليا علي بطاقات الدفع الالكتروني، الخاصة بعدد من المواطنين، حيث اعترفا أمام جهات التحقيق المختصة بانتحال صفة موظفين بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم.

وواجهت الجهات المختصة المتهمين بمحضر التحريات التي كشفت عن تعرض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، من خلال إرسال رسائل نصية وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة، تخُص أشخاص آخرين.

وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت هواتف محمولة) بفحصهم تبين أنهم يحتو على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية تم تحديد العناصر الإجرامية القائمة على ذلك النشاط الإجرامى ، وأمكن ضبط (شخصين ) وبحوزتهما (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الإحتيال على النحو المشار إليه")، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإرتكاب الوقائع على النحو المشار إليه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصلان على دبلوم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهما موظفين خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطهما .. وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى)

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.