الانتهاء من أعمال الصيانة لـ96 مدرسة مع بداية العام الدراسى فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلنت مديرية التربية والتعليم فى الاسكندرية، استعدادها لاستقبال طلابها هذا العام، الذي يبدأ غدًا السبت للمدارس التى تعمل بنظام الفترتين، والأحد بالمدارس التى تعمل بنظام الفترة الواحدة ، بعدد 2805 مدرسة لاستقبال مليون و440 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية والسنوات الدراسية المختلفة، فى الادارات التعليمية الفرعية ، والانتهاء من الصيانة في عدد 96 مدرسة موزعة على الإدارات الفرعية.

وتستعد مديرية التربية والتعليم بقيادة الدكتور عربي ابوزيد ،هذا العام بعدد 2805 مدرسة لاستقبال مليون و440 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية والسنوات الدراسية المختلفة ، فى الادارات التعليمية الفرعية ، فضلا عن اتمام الصيانة البسيطة والشاملة فى 96 مدرسة موزعة على الإدارات الفرعية.

ويشهد هذا العام دخول 33 مدرسة جديدة الخدمة لأول مرة السبت ، فضلا عن التعامل مع العجز الموجود فى المعلمين بسده من خلال الاستعانة بمعلمي التطوع والعمل بالاجر، فضلا عن التوزيع العادل للمعلمين على كافة المدارس، وتوزيع 6 آلاف مقعد جديد على المدارس للطلاب، بالاضافة الى دخول ما يقرب من 95% من المتقدمين للالتحاق برياض الأطفال.

وعقدت مديرية التربية والتعليم، اجتماعات دورية خلال الفترة الماضية ضمت مديري الإدارات ومسؤول المراحل التعليمية والمنظومة التعليمية، للتأكيد على الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببدء الدراسة.