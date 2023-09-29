"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 بيتا من بيوت الله منها 15 جديدا و7 مساجد صيانة

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 22 مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023م، منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (205) مساجد منها (147) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(58) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف شمال سيناء

م المسجد وعنوانه

1. أولاد أبو هاني الخربة – الشيخ زويد

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

2. الشرفاء – بني عدي - منفلوط

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

3. الرحمن – قطعة (أ) خدمات قطاع (ن) منطقة ابني بيتك السادسة – 6 أكتوبر

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

4. نور الإسلام – كفر شبين – شبين شرق

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

5. أبو بكر الصديق – فنجري 4 النهضة – العامرية أول

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

6. الهدى – ك 6 شمال التحرير – أبو المطامير

7. الفتح الإسلامي – كوم الفرج – أبو المطامير

8. النور سعيد إسماعيل – الحاجر – كفر الدوار

9. عبد المنعم خليل – الكوم الأخضر – حوش عيسى

10. الأندلس – الحاجر – كفر الدوار

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

11. أبو الشيخ سركيس –طوخ القراموص– أبو كبير

12. أبو نمر - السعديين - فاقوس

13. النور نجيب محفوظ – منشية رضوان – أبو كبير

14. الرحمة – شبرا العنب – منيا القمح

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

15. مسجد المجانة البحرية – المظاطلي – مركز طامية

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

1. الشهيد رضاوي – كوم البيجا - فرشوط

2. الأجابة – القبيبة – فرشوط

3. الحمد – شارع المدارس – مدينة قنا

4. الإمام علي بن أبي طالب – المنيرة الحديثة – مركز قنا

5. التقوى – المنيرة الحديثة – مركز قنا

6. النصر – الشيخ علي – بخانس – أبو تشت

مديرية أوقاف الأقصر

م المسجد وعنوانه

7. حسن علي عطية – البعيرات – القرنة