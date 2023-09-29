"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 بيتا من بيوت الله منها 15 جديدا و7 مساجد صيانة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 22 مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 29 / 9 / 2023م، منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(7) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (205) مساجد منها (147) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(58) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف شمال سيناء
م المسجد وعنوانه
1. أولاد أبو هاني الخربة – الشيخ زويد
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
2. الشرفاء – بني عدي - منفلوط
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
3. الرحمن – قطعة (أ) خدمات قطاع (ن) منطقة ابني بيتك السادسة – 6 أكتوبر
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
4. نور الإسلام – كفر شبين – شبين شرق
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
5. أبو بكر الصديق – فنجري 4 النهضة – العامرية أول
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
6. الهدى – ك 6 شمال التحرير – أبو المطامير
7. الفتح الإسلامي – كوم الفرج – أبو المطامير
8. النور سعيد إسماعيل – الحاجر – كفر الدوار
9. عبد المنعم خليل – الكوم الأخضر – حوش عيسى
10. الأندلس – الحاجر – كفر الدوار
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
11. أبو الشيخ سركيس –طوخ القراموص– أبو كبير
12. أبو نمر - السعديين - فاقوس
13. النور نجيب محفوظ – منشية رضوان – أبو كبير
14. الرحمة – شبرا العنب – منيا القمح
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
15. مسجد المجانة البحرية – المظاطلي – مركز طامية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
1. الشهيد رضاوي – كوم البيجا - فرشوط
2. الأجابة – القبيبة – فرشوط
3. الحمد – شارع المدارس – مدينة قنا
4. الإمام علي بن أبي طالب – المنيرة الحديثة – مركز قنا
5. التقوى – المنيرة الحديثة – مركز قنا
6. النصر – الشيخ علي – بخانس – أبو تشت
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
7. حسن علي عطية – البعيرات – القرنة
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