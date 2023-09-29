الأمم المتحدة: 2500 مهاجر بين قتيل ومفقود خلال عام 2023

وكالات

كشفت مسئولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا فى البحر المتوسط خلال عام 2023، بحسب سكاى نيوز.

وقالت مديرة مكتب المفوضية فى نيويورك روفين مينيكديويلا خلال اجتماع لمجلس الأمن مخصص لأزمة المهاجرين فى البحر الأبيض المتوسط، إنه "حتى 24 سبتمبر، تم إحصاء أكثر من 2500 شخص بين قتيل ومفقود فى عام 2023".

وأضافت: "يمثل هذا الرقم زيادة بمقدار الثلثين، مقارنة بـ1680 شخصا خلال الفترة نفسها من عام 2022".

وشهدت إيطاليا على وجه الخصوص زيادة كبيرة فى عدد المهاجرين، مع استقبالها أكثر من 60 ألفا حتى شهر يوليو، هذا العام، مقارنة بأقل من 27 ألفا العام الماضى، كما سُجل أكثر من 20 ألف وفاة منذ عام 2014، على طول الطريق البحرى الخطير بين شمال إفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا.

منذ عام 2015، تم إنقاذ نحو 300 ألف شخص أثناء محاولتهم العبور عبر البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية.