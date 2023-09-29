الأطول خدمة بالشيوخ.. وفاة السيناتور ديان فينشتاين بعد 30 عاما فى الكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت أسرة السيناتور الأمريكية ديان فاينشتاين، الديمقراطية المخضرمة عن ولاية كاليفورنيا، وفاتها أمس الخميس عن عمر يناهز 90 عاما، وبعد 30 عاما قضتها عضوا فى مجلس الشيوخ الأمريكى.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ديان فاينشتاين عانت من تدهور صحتها ومشكلات فى الذاكرة، والتى جعلت من الصعب عليها العمل وحدها، وأثار دعوات لها للاستقالة، والتى رفضتها بشكل دائم.

وأصبحت حالتها أكثر خطوة فى الأشهر الأخيرة، وبعد مضاعفات صحية تعرضت لها وبدأت تستخدم كرسى متحرك فى التحرك بمجلس الشيوخ.

وذكرت الصحيفة أن التراجع الطويل والمعلن لفاينشتاين سلط الضوء على السن المتقدمة لأعضاء الكونجرس، خاصة مجلس الشيوخ، حيث يستمر العديد منهم فى الخدمة لفترة طويلة بعد سن التعاقد.

وتأتى وفاتها فى الوقت الذى يسارع فيه المجلس لتمرير مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومى بعد منتصف ليل السبت، ومن غير المرجح أن يكون لغيابها تاثيرا فوريا. فلم يكن من المتوقع أن يكون تصويتها حاسما فى تمرير هذا الإجراء الذى يحظى بدعم واسع من الحزبين.

وكانت فاينشتاين قد أعلنت فى وقت سابق هذا العام عزمها ألا تسعى لإعادة انتخابها عند انتهاء مأموريتها العام المقبل، منهية بذلك مسيرة سياسية تاريخية، وطويلة، حطمت فيها الكثير من الأرقام القياسية، منذ بدأت هذا المسار في الكونجرس عام 1992.

ولطالما كانت هذه السيناتور، مؤثرة في السياسة بكاليفورنيا التي تمثلها في الكونجرس، على مدى عقود، توجتها بحمل لقب السيناتور الأمريكي الأطول خدمة في التاريخ.