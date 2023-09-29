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الأرصاد: طقس شديد الحرارة وشبورة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: طقس شديد الحرارة وشبورة على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشمالية، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 45 درجة  والصغرى 29.

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