الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى تصل إلى 37 درجة مئوية

كتب محمد شعلان

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد اليوم ارتفاع بدرجات الحرارة ووصول العظمى إلى 37 درجة مئوية، بسبب التأثير بامتداد مرتفع جوى بطبقات الجو العليا الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ومصادر الكتل الهوائية من الصحراء الشرقية وشبة الجزيرة العربية لذلك اليوم ستكون الأجواء شديدة الحرارة على المناطق الساحلية والقاهرة الكبرى.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، أنه سيكون هناك انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة فور غياب الشمس وخاصة بساعات الليل المتأخر والصباح الباكر وستقل نسب الرطوبة بسبب وجود نشاط نسبي للرياح، لافته الي وجود شبورة مائية شديدة مؤثرة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ويكون ميعاد تكونها بساعات اللي والصباح الباكر وتؤدى الي الانخفاض بالرؤية الأفقية وتبدأ بالانتهاء مع صعود الشمس.

وتابعت: أنه من المتوقع سقوط امطار خفيفة على بعض اماكن اكثر جنوب البلاد منها الأقصر، وأسوان وأبو سمبل وبعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وتعتبر غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، يوجد استمرار بارتفاع درجات الحرارة حتي الغد وسنلاحظ انخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 4 إلى 5 درجات مئوية وستستمر حتى نهاية الأسبوع حيث العظمي 30 درجة مئوية ووجود أمطار على المناطق الشمالية الساحلية.