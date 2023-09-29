الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف إقليم "بلوشستان" فى باكستان

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي، الذي استهدف منطقة "ماستونج" بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان؛ وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

كما أدانت الانفجار الذي وقع في مسجد بمنطقة "هانغو" قرب مدينة بيشاور الباكستانية، وأسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الاشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة - في بيان اليوم /الجمعة/ - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذين الهجومين الإرهابيين، مشدداً على موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب.

وأعرب السفير القضاة عن خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الباكستاني ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.