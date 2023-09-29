اعتقال فتى بريطانى قطع شجرة عمرها 200 عام ظهرت فى فيلم روبن هود

اعتقلت الشرطة البريطانية فتى عمره 16 عاما، قطع عمدا شجرة عمرها نحو 200 عام، كانت تقف بجانب سور هادريان الروماني الشهير.

وأظهرت صور أمس الخميس أن الشجرة قطعت من جذعها، وقالت شرطة نورثمبريا إنه تم اعتقال مراهق بتهمة التسبب بأضرار جنائية.

وذكرت الشرطة في بيان أن "الشجرة معلم شهير عالميا، وأن العمل التخريبي تسبب في صدمة وغضب يمكن تفهمه في أوساط المجتمع المحلي وخارجه".

ويزور آلاف الأشخاص سنويا سور هادريان الشهير الذي يعتبر أحد مواقع التراث العالمي، حيث كان يحمي الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية.

وكان الزوار يلتقطون الصور التذكارية أمام الشجرة في منطقة سيكامور غاب والتي اشتهرت عندما ظهرت في فيلم كيفن كوستنر عام 1991 بعنوان " روبن هود: أمير اللصوص".