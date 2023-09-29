وأكد مسؤول الصحة بمنطقة "ماستونج" عبد الرشيد شاهى - فى تصريحات لصحيفة "دون" الباكستانية اليوم الجمعة، أن التفجير الانتحاري أسفر حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا من بينهم ضابط شرطة، بالإضافة إلى إصابة نحو 50 آخرين.

وأشار شاهي إلى أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي العلاج اللازم.. موضحا أن بعضهم في حالة حرجة.

وقال نائب المفتش العام منير أحمد، إن الانتحاري فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مدير الشرطة، موضحا أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد، حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهو يوم عطلة رسمية.

ونفت حركة "طالبان باكستان" مسؤوليتها عن الحادث.

وقال وزير الإعلام المؤقت في "بلوشستان" جان أشاكزاي، إنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة "ماستونج"، وتم فرض حالة الطوارئ في جميع المستشفيات.

وأضاف أشاكزاي "إن العدو يريد تدمير التسامح الديني والسلام في بلوشستان".. مناشدا المواطنين بالتبرع بالدم بشكل عاجل للمساعدة في علاج الجرحى.

من جهته.. أدان وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوجتي الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عنه، ووصفه بـ "العمل الشنيع".