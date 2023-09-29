إعلان حالة الطوارئ فى مدن أمريكية عدة.. وإغلاق مترو نيويورك بسبب الأمطار الشديدة

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وسائل إعلام أمريكية، إنه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مدينة نيويورك ولونج آيلاند ووادي هدسون بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وقالت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، إن ما يصل إلى 13 سم (خمس بوصات) من الأمطار هطلت في بعض المناطق خلال الليل، ومن المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار إلى 18 سم (سبع بوصات) أخرى طوال اليوم.

وقالت في وقت سابق: "هذه عاصفة خطيرة تهدد الحياة. اعتمدوا عليها خلال العشرين ساعة القادمة".

وأغلقت الأمطار أجزاء كبيرة من نظام مترو الأنفاق بمدينة نيويورك، وغمرت الشوارع والطرق السريعة، وقطعت الوصول إلى محطة واحدة على الأقل في مطار لاغوارديا، في شرق إلمهورست، كوينز.

كان ما يقرب من 23 مليون شخص تحت مراقبة الفيضانات في أجزاء من نيوجيرسي ونيويورك وكونيتيكت صباح الجمعة، مع سريان تحذيرات من الفيضانات المفاجئة في أجزاء من لونغ آيلاند وبروكلين وكوينز ومانهاتن ونيوجيرسي، وفقًا لشبكة إن بي سي.