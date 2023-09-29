اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ بينهم طفلان

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 08:26 م
إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ بينهم طفلان حبس - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 8 أشخاص من قرية دفرية التابعة لمركز كفرالشيخ، بينهم طفلان، بإصابات متنوعة فى انقلاب تروسيكل على طريق دفرية كفرالشيخ، قبل كمين القرضا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

تلقى أمن كفرالشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، يفيد بوصول مصابين فى حادث سير قبل كمين القرضا، بالفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من، "أية طلعت عبد العزيز"، 25 سنة، و"إسراء مصباح عبد العزيز"، 20 سنة، ودينا غريب 8 سنوات.

كما أصيبت، "سمسومة أبو اليزيد عاصم"، 55 سنة، و"إلهام عبد المنعم راضي"، 35 سنة، و"علياء جلال معوض"، 18سنة، و"انتصار عطية عبد الحليم"، 52 سنة، و"أحمد حسين السيد"، 13 سنة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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