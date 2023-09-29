اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى أطفيح

الجمعة، 29 سبتمبر 2023 10:38 ص
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة فى أطفيح انقلاب سيارة، ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 اشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق الجنوب اتجاه أطفيح وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة البدرشين بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
ونتج عنه إصابة 3 اشخاص ونقلوا إلي المستشفي ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث بالكامل. 
 
 
 
 

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