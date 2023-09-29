إصابة شخص إثر اندلاع حريق داخل منزل فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم ، من السيطرة علي حريق هائل شب بمنزل بقرية نقاليفة بمركز سنورس وأسفر عن إصابة مواطن، وتم نقل المصاب الي مستشفي سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية نقاليفة بمركز سنورس، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحادث وتبين ان الحريق شب بمنزل مكون من طابق واحد بسبب ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق قبل إمتداده للمنازل المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة مواطن بحالة إختناق وتم نقل المصاب الي مستشفي سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.