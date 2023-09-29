جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، خلال لقاء مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ دانييل كريتنبرينك ونظيره الصيني سون ويدونج في واشنطن العاصمة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول السياسات المعنية، وتطرق مساعد وزير الخارجية الأمريكي خلال اللقاء إلى استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، وشدد على أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والمتصلة والمزدهرة والمرنة والآمنة ودعم النظام الدولي القائم على القواعد.

وناقش الجانبان القضايا الإقليمية، بما في ذلك بورما وكوريا الشمالية والقضايا البحرية.. وأكدا أهمية الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بشأن مجالات الخلاف وكذلك مجالات التعاون.

كما أكد كريتنبرينك مجددا أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وجاء هذا الاجتماع في أعقاب اللقاءات رفيعة المستوى الأخيرة، بما في ذلك بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونائب الرئيس الصيني هان تشنج في نيويورك وبين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ووزير الخارجية الصيني وانج يي في مالطا، من بين اجتماعات ثنائية أخرى.