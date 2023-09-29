أزهر كفر الشيخ: الانتهاء من الاستعدادات لبدء العام الدراسى غدا بمدارس الفترتين

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، جاهزية المنطقة لبدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، مع تشكيل لجان متابعة ميدانية من مديري المراحل وموجهي العموم لتجوب معاهد المنطقة، لبدء الدراسة، والتأكد من التزام مديري الإدارات التعليمية وشيوخ المعاهد بالتعليمات التي وجهت بها المنطقة خلال الاجتماعات المختلفة التي عقدت خلال شهر سبتمبر الجاري.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة وجود الموجهين مع شيوخ المعاهد وجميع العاملين بالمعهد من المعلمين وغيرهم من الأطقم الإدارية والفنية بالمعاهد لاستقبال الطلاب في اليوم الأول من العام الدراسي، مع ضرورةِ تسليم الكتب الدراسية من قبل المختصين بها لجميع الطلاب منذ اليوم الأول وعدم قيدها بدفع المصروفات المدرسية، ومتابعة تحضير المعلمين للدروس، مع اطلاع شيوخ المعاهد بدورهم ومسؤوليتهم عن كل ما يتعلق بمعاهدهم.

يذكر أن منطقة كفرالشيخ الأزهرية قد شهدت حالة من رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات والمراحل وقطاعات المنطقة، وذلك استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر انطلاق الدراسة غد السبت، 30 سبتمبر، بمعاهد الفترتين بمعاهد الفترتين، بينما تبدأ الدراسة بمعاهد الفترة الواحدة الأحد الموافق الأول من أكتوبر 2023م.