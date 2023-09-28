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55 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة القرية الخضراء.. فيديو

الخميس، 28 سبتمبر 2023 04:09 م
55 مليون مواطن يستفيدون من مبادرة القرية الخضراء.. فيديو قرية فارس

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انتهت مبادرة القرية الخضراء من تنفيذ 35 مشروعًا ومبنى أخضر بقرية فارس بمحافظة أسوان بمشاركة 10 جهات وتبلغ تكلفة الأعمال 610 ملايين جنيه ونصيب الفرد 36 ألف جنيه وتم إصدار "شهادة ترشيد" لقرية فارس عام 2022 بنجاح بعد اجتيازها الاختبارات والتحقق من توفّر المعايير من خلال الزيارات الميدانية.
 
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أكدت أن المبادرة من ثلاث مراحل بإجمالى 175 قرية وبعدد مستفيدين 55 مليون مواطن بواقع قرية فى كل مركز كنموذج يُمكن تعميمه ويشترك فى تنفيذ المُبادرة المُحافظات ومُؤسّسة حياة كريمة وشركة "إى كونسلت" للاستشارات الهندسيّة والبيئيّة والجمعية المصرية للأبنية الخضراء.
 
وتهدف تأهيل قرية واحدة فى كل محافظة ضمن مشروع حياة كريمة لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمى للأبنية الخضراء والحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء من الجمعية المصرية للأبنية الخضراء بوصفها جهة تقييم مستقلة بحيث يمكن تعميم تجربتها على باقى القرى.
 

مبادرة القرية الخضراء

وزاره التخطيط

حياة كريمة

قرية فارس



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