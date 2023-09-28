اليوم السابع
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وزير التعليم يستعرض اليوم تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد

الخميس، 28 سبتمبر 2023 06:00 ص
وزير التعليم يستعرض اليوم تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تستعرض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الخميس، فى مؤتمر صحفى بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  التفاصيل المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسى الجديد 2023 ,2024
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .
 
 
 

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