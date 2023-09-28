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وزير التعليم: تسليم المعلمين الجدد العمل خلال أيام

الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:25 م
وزير التعليم: تسليم المعلمين الجدد العمل خلال أيام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة سترفع شعار التربية الإيجابية مع بدء العام الدراسي الجديد، وأيضا تنمية الولاء والانتماء للوطن، وسيتم تدريب الأخصائيين على برامج التربية الإيجابية.
 
وتابع الوزير خلال المؤتمر الصحفي أن الوزارة مستمرة فى أعمال السنة مثل العام الماضى، وسيتم تقييم الطلاب من  خلال 3 امتحانات فى الترم الواحد على مستوى المدرسة، ويحصل الطالب على درجات أعلى امتحانين، إضافة إلى تطبيق المشروعات البحثية للطلاب يشارك فيها الطلاب من 3 إلى 5 طلاب، كما سيتم تخصيص درجات للسلوك والمواظبة للطلاب حتى يتم تحقيق الانضباط المدرسى. 
 
وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المعلمين الجدد سوف ينضمون إلى كتيبة المعلمين بالوزارة خلال أيام قليلة، كما تم الترخيص بالعمل بالحصة لسد العجز وأيضا سوف تؤدى خريجات كليات التربية الخدمة العامة فى المدارس، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للسماح بتعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات وسيتم إجراء المسابقات بشكل مستمر.

التربية والتعليم

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توعية الطلاب بالمشروعات القومية

استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب

موعد تسليم المعلمين الجدد العمل بالعام الدراسي الجديد

العمل بالحصة

شروط العمل بالحصة فى المدارس

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