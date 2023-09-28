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وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 كمثيلتها العام الماضى دون تغيير

الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:14 م
وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 كمثيلتها العام الماضى دون تغيير الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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هنأ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، كما هنأ الطلاب وأسرة التربية والتعليم بمناسبة المولد النبوي الشريف، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بملف تطوير التعليم لانه مستقبل البلد.
 
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد، أن هناك 25 مليون طالب ولابد من الاستثمار فيهم، كما طمأن الوزير طلاب الثانوية العامة قائلا: امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون مثل العام الماضى حتى يستعد الطلاب، موضحا أن الوزارة اتخذت الإجراءات الكفيلة لتحقيق العدالة خاصة ما يتعلق بالتحويلات بين المدارس كما أن الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، موضحا أن تطوير الثانوية العامة سيكون من خلال حوار وطنى مجتمعى ومؤتمر قومى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن نفاجئ الطلاب بأى جديد.
 
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج لا بد من أن يكون فيه ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمى وليس الحفظ والتلقين، بل مناهج تساعد على بناء الشخصية وسيتم إعادة النظر فيها، كما أنه سيتم إعادة النظر فى ملف التقييم فى الثانوية العامة من خلال المتخصين وأيضا آليات القبول بالجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، كما سيتم النظر فى ما يسمى بالإسراع فى التعليم، وأيضا التعلم لا بد وأن يكون وفق محاولات وليست امتحان موحد، ومن ثم سيكون هناك تقييم من خلال عدة محاولات والنظم الدولية موجود فيها نظم تعدد المحاولات .

 


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