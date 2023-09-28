وزير الإنتاج الحربى يبحث موقف العقود الخاصة بعدد من المشروعات

كتب زكى القاضى

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة.

أوضح الوزير "محمد صلاح"، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف بحث موقف تنفيذ العقود الخاصة بعدد من المشروعات المنوطة الوزارة بتنفيذها، لافتًا إلى أنه تم خلال الاجتماع إجراء تقديم نظري تضمّن الموقف التنفيذي للعقود الموقعة بين الشركات التابعة (أبو زعبل للصناعات المتخصصة، شبرا للصناعات الهندسية، قها للصناعات الكيماوية) وعدد من الجهات الخارجية الشريكة، وتم مراجعة إجراءات التعاقد بهذه العقود وكذلك الشروط والجزاءات الخاصة بها وحقوق الطرفين.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أهمية تنفيذ العقود الموقعة في التوقيتات المحددة وذلك بالمستوى الذي يليق بمكانة الإنتاج الحربي ووضع الحلول الناجزة لأي معوقات قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية بل ووضع الخطط الاستباقية التي تحد من حدوث أية مشكلات، موجهًا بأهمية السعي إلى جذب استثمارات جديدة لتنفيذ شراكات في مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية، لافتًا إلى أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الإنفتاح للتعاون مع كافة الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.

بدوره صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" أصدر توجيهات تتعلق بوجوب مراعاة الدقة فى إعداد دراسات ما قبل المشروعات والإلتزام بأقصى درجات الاحترافية فى إدارة ملفات الاستثمار وإعداد العقود التي تبرمها وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة مع مختلف الجهات سواء المحلية أو الأجنبية.