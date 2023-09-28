وزارة النقل تنشئ محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن مشروع التطوير.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل، محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات، ومن ضمن أعمال تطوير ميناء سفاجا.

نشرت الوزارة صورا توضح تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، ويعتبر ميناء سفاجا من أقدم موانئ البحر الأحمر، حيث بدأ نشاطه عام 1911 م بتصدير خام الفوسفات، وفى خلال الحرب العالمية الثانية قام بدور هام لخدمة الحلفاء، كما يعتبر الميناء نقطة ارتكاز رئيسية لقواتنا البحرية لتنفيذ مهامها في تأمين الجهة الشرقية لمصر خلال حربها مع إسرائيل ويقوم الميناء منذ فترة طويلة بخدمة الحجاج وكذا التجارة الدولية مع دول أفريقيا ودول جنوب شرق آسيا وأستراليا.

ويعتبر الميناء الرئيسي للوجه القبلي حيث يخدم احتياجاته من الواردات والصادرات وحركة الركاب ويتميز الميناء بقربه من المناطق الساحلية والآثار الإسلامية والمسيحية والفرعونية مما يساهم في تنشيط حركة السياحة العربية والعالمية.

يقوم الميناء بدور حيوي في نقل تجارة مصر الخارجية من الأتربة والخامات المعدنية كما يستقبل كميات كبيرة من الغلال والبضائع العامة والمعدات الثقيلة وسفر وعودة الركاب العاملين بالسعودية ودول الخليج من مواطني الوجه القبلي وكذلك السائحين المترددين على منطقة جنوب الوادي حيثُ:

وشمل مشروع تطوير ميناء سفاجا الأتى:

أ‌- إنشاء محطة لتداول الحاويات بسفاجا "سفاجا 2"

1- إنشاء رصيف بحرى بطول 1100 م طولى وغاطس 17 م

2- تكريك الممر الملاحى ومحطة لتداول الحاويات لاستقبال سفن البضائع العامة بتكلفة 2.6 مليار جنيه

3- تتم الأعمال عن طريق تحالف شركات: إيديكس، أبناء عبد السلام الفقى، شركة الجرافات

4- مخطط للمحطة أن تكون بطاقة استيعابية نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 ملايين حاوية

5- استقبال بضائع عامة تصل إلى 7 ملايين طن

ب‌- إنشاء رصيف بحرى بميناء سفاجا

1- إنشاء رصيف بحرى بطول 65 م طولى وغاطس 10م لزيادة الطاقة الاستيعابية للميناء

2- بتكلفة 74 مليون جنيه

3- تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري