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وزارة التجارة: الأحد القادم بدء تفعيل قرار حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر

الخميس، 28 سبتمبر 2023 05:00 ص
وزارة التجارة: الأحد القادم بدء تفعيل قرار حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة
كتب - إسلام سعيد

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أفاد مصدر في وزارة التجارة والصناعة، أن قرار حظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من  يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر وفقا لقرار مجلس الوزراء، مشيرا إلى التوافقات والعقود المبرمة قبل هذا التاريخ سُمح لها بالخروج وذلك في اطار التزام مصر بتيسير حركة التجارة والتزاما بضوابط منظمة التجارة العالمية.
 
وكان المركز الإعلامي لوزارة التجارة، قال في بيان سابق، أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء الماضى على حظر تصدير البصل، ولكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين.

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