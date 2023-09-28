ورش للأطفال وفقرات غنائية دينية احتفالا بالمولد النبوى فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قصور الثقافة بكفر الشيخ، عدد من الفعاليات، احتفالاً بالمولد النبوي، منها ورش للأطفال، وإقامة حفلات غنائية، تغني فيها المشاركون بالأغاني الدينية، إضافة لمشاركة فرق الفنون الشعبية بعدد من الفقرات، إضافة لتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، إضافة لحملة توعية بخطورة المواد المخدرة، بحضور عدد كبير من الأهالي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فشارك فريق كورال قصر ثقافة القصر بقيادة الموسيقي،محمد جاويش بمجموعة متنوعة من الفقرات الغنائية والتي تضمنت :ميدلى دينى ' جماعى " ،يا إمام الرسل " حبيبة وليد " ،صلوا على النبى " رحما بسيونى"،حبيبى رسولى " نور رضا "،روضة الهادى " عبد الرحمن بسيونى " ،بنوره هادينا " ايسل " ،عليك سلام الله " مهند جاويش " ـسكر قراقيش " جماعي واستمر الحفل وسط حضور مميز من رواد القصر وتضمن الاحتفال مجموعة من الأنشطة المختلفة المصاحبة للكورال

كما جرى تكريم مجموعة من حفظة القرآن الكريم من رواد القصر وتم تكريم الأطفال والأسر المتميزة من رواد قصر ثقافة أنور المعداوي، وبعض الطلاب الذين شاركوا معنا أنشطتنا خلال الصيف من طلاب وطالبات بعض المدارس.

كما نفذ قصر ثقافه أنور المعداوي بقيادة الشاعرة عزيزة الشراكي، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فرع كفر الشيخ بقيادة دكتور سلام العربي، حملة توعية للحاضرين في احتفالية المولد النبوي الشريف.

كما شهد المركز الثقافى بكفر الشيخ لفرقة الآلات الشعبية بمناسبة مولد النبى صلى الله عليه وسلم بقيادة المايسترو أحمد إسماعيل مدير الفرقة، أحمدغازى، بدء الحفل بأغنيه أشرقت أنوار محمد، أداء المجموعة، وأغنية رايحه فين يا حاجه للفنانة نعيمة حمدى، كما غنت الفنانة راضيه شاكر، مدد يا نبى مدد، وغنى الفنان شعبان بخيت، عليك سلام الله يا رسول الله، وتعيشى يا بلدى تعيشى، أداء المجموعة.



احتفال قصر ثقافة أنور المعداوي بالمولد النبوي الشريف



احتفالية بالمركز الثقافى بكفرالشيخ لفرقه الآلات الشعبيه بمناسبه مولد



تكريم حفظة القرآن الكريم



حملة توعية للحاضرين بخطورة المواد المخدرة في احتفالية المولد النبوي الشريف



دانب من احتفال قصر ثقافة أنور المعداوي بالمولد النبوي الشريف (1)



قصر ثقافة بيلا احتفالية بمناسبة الاحتفال بمولد النبى صلى الله عليه