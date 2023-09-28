ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ ، ورشة لتدريب الفتيات على تصميم الإكسسوارات والحلي، بمركز شباب الجرايده بمشاركة عضوات نادى الفتاة، وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة، والفتاة المصرية اقتصادياً بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال أندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أن الورشة أدارتها أمانى مصطفى،مدرسة تربية فنية بمشاركة عضوات أندية الفتاة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات، تنفيذ غادة راشد منسق أندية الفتاة ومتابعة تنفيذ محمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا.