"هيرميس" تتصدر ترتيب شركات السمسرة فى البورصة بتداولات 11.8 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 11.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 35.9%، وجاءت شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 6.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 19.5%.

وحلت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.4 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.5%.

وجاء في المركز السادس شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.011 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 3.1%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 932.4 مليون جنيه بنسبة 2.8%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 805.7 مليون جنيه بنسبة 2.5%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بلتون لتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 767.4 مليون جنيه، 670.7 مليون جنيه، بنسبة 2.3%، 2% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-رابع أسبوع في شهر سبتمبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة.