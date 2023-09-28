وأعرب بري عن مشاعر الحزن والمواساة معتبرا أن ما حدث فاجعة أليمة أصابت العراق جراء الحريق المروع الذي حصل في منطقة الحمدانية في محافظة نينوى موقعاً مئات الضحايا بين قتيل وجريح .



وتوجه بري - باسم الشعب اللبناني وباسم المجلس النيابي - بالعزاء للشعب العراقي الشقيق وذوي الضحايا متمنيا للعراق الأمن والأمان والاستقرار.