مواطن بالفيوم: مشروعات الرئيس السيسى لا يمكن إنكارها والبنية التحية خير شاهد

الفيوم رباب الجالي

قال محمد جمعة أحد مواطني محافظة الفيوم ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولي الرئاسة واجه العديد من التحديات وكانت الدولة مترهلة والبنية التحية في مهب الريح وواجه صعوبات علي المستوي الداخلي والخارجي، ونحن كمصريين دائما لدينا إستعجال في إنهاء المشروعات ووجدنا ان المشروعات تواجدت في كل القري والنجوع وأصبحت المشروعات والإنجازات ظاهرة للجميع ولا يستطيع أن ينكرها أحد.

ولفت محمد جمعة والذي يعمل مسؤلا لإدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم ، إلي أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحسن المواطن المصري ووفرت له حياة كريمة، ولدينا خدمات كانت متوقفة منذ سنوات وكان المواطن يحلم منذ سنوات بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بعشرات القري بالفيوم وتحقق الحلم بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، سواء مياه شرب نقية أو صرف صحي أو خطوط الغاز ومحولات الكهرباء وشبكات الهواتف والمجمعات الخدمية والمدارس والمعاهد الأزهرية والوحدات الصحية والوحدات البيطرية وجميع هذه الخدمات نلمسها علي أرض الواقع

وقال المواطن: نحن نعلم مساندتنا للرئيس وأنا معه في ظهره وعليه أن يستكمل مسيرته ويستكمل المشروعات التي تعود بالنفع علي كافة المواطنين ويكفينا شبكة الطرق علي أعلي مستوي التي أصبحت موجودة والتي حققت انسيابية في الحركة المرورية بالطرق، بالإضافة الي عوامل الأمن والأمان التي أصبحنا ننعم بها .