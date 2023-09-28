مكاتب الشهر العقارى تعمل بالعطلات الرسمية لتوثيق تأييدات مرشحى الرئاسة

كتب إبراهيم قاسم

تعمل مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والبالغ عددها 217 مكتب والمخصصة لتوثيق توكيلات المواطنين المؤيدين للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس التى يتزامن فيه إجازة المولد النبوى الشريف، كما تعمل المكاتب غدا الجمعة، وذلك للتيسير على المواطنين في توثيق تأييدات مرشحي الرئاسة 2024.

ونظم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2023 القواعد والإجراءات الخاصة بتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث نص على أنه لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم إثبات توقيعه بمعرفة المختص بذلك.

كما لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن .

خطوات توثيق توكيل لمرشح

وتتمثل خطوات توثيق توكيل لمرشح الرئاسة فى قيام المختص بإثبات التوقيع التحقق من شخصية المواطن، من واقع بيانات الرقم القومي، أو جواز السفر الساري، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح ، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده، أو ببصمة إبهامه، كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.

ويحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد ، ويسلم له إحداهما ، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية ، ولا يعد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج ، ويتم إثبات توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.

وتمثلت الشروط الخاصة بقبول طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى:

1- أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب

2-أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.

ومن التسهيلات التى اتخذها الشهر العقارى لتيسير على المواطنين فى تحرير التوكيلات هى:

1- يوجد 217 مكتب على مستوى الجمهورية تقدم خوتم مراعاة الكثافة السكانية الكبيرة فى اختيار هذه المكاتب

2- يمتد العمل مساء عند وجود مؤيدين بالمكتب

3- تعمل المكاتب خلال العطلات الرسمية من أجل راحة المواطنين

4- لا يوجد اختصاص مكانى لمكاتب التوثيق حيث يمكن لمواطن أن يقوم بتوثيق تأييده لمرشح فى مكتب توثيق غير الموجود فى محافظته

5- امداد الهيئة الوطنية لمكاتب التوثيق تابلت وماسح الكترونى لستهيل تحرير التوكيلات