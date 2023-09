معلمة على سريرى منذ 38 سنة.. نكتة خادشة لنائب ترامب تنقلب لموجة سخرية "فيديو"

انقلبت مزحة لمايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى موجة سخرية وعاصفة من الانتقادات ضده.

بحسب موقع العربية، خلال المناظرة الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري، التي عقدت مساء أمس الأربعاء في كاليفورنيا، حاول بنس إطلاق دعابة، إلا أنه سرعان ما انقلب السحر على الساحر.

Mike Pence tried to make a joke and it went about as well as you thought it would. #GOPDebate pic.twitter.com/BrDFeu7Wwk