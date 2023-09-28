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معصرة زيتون قرية الشباب بشمال سيناء تستعد لموسم إنتاج الزيت الجديد

الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:32 م
معصرة زيتون قرية الشباب بشمال سيناء تستعد لموسم إنتاج الزيت الجديد جانب من التفقد
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، جاهزية معصرة الزيتون بقرية الشباب التابعه لمديرية الشباب والرياضة لموسم عصر الزيتون وإنتاج الزيت، لانطلاق فعاليات مهرجان  حصاد الزيتون خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المعصرة تستعد تمهيدا لبدء موسم عصر الزيتون، بعد موسم  جمع  متميز لكل أنواع  حبوب الزيتون  السيناوي، والذي يعد ذا قيمة غذائية كبيرة.
 
وأشار إلى أن إنتاج زيت الزيتون بالمعصرة يمر  بعدد من المراحل أولا غسيل الزيتون وفرزة والتخلص من الشوائب العالقة والأوراق وغيرها ثم المرور على وحدة الجرش، وبعدها الكبس لاستخلاص زيت الزيتون، والتعبئة في تنكات وبعدها في زجاجات بسعات مختلفة.
 
 
أضاف أن المعصرة تسهم في إنتاج أجود وأفضل أنواع زيت الزيتون الذي يجري عصره على البارد وبدون أي معاملات كيميائية فهو الأفضل صحيا.
 
وأكد " حسن عبد الوهاب" أن معصرة الزيتون تضم 2 خط إنتاج بطاقة 5 أطنان في الساعة، حيث تنتج سنويًا نحو 850 طن من زيت الزيتون.

شمال سيناء

الشباب والرياضة

محصول الزيتون

زيت الزيتون

العريش

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