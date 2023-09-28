مطارى الغردقة ومرسى علم يستقبلان 121 رحلة طيران تقل 24 ألف سائح

بداية من مطار مرسى علم يستقبل اليوم الخميس، 14 رحلة طيران دولية أوروبية تقل على متنها قرابة 3 آلاف سائح، ضمن 134 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبل.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 6 رحلات من المانيا، ورحلة من بولندا، ورحلتين من سلوفاكيا، ورحلتين من التشيك، ورحلة من المجر ورحلة من النمسا، ورحلتين من إيطاليا.

فيما يستقبل مطار الغردقة الدولى، 21 ألف سائح قادمين على متن 107 رحلة طيران، مع تراجع أعداد السياحة الداخلية تزامناً مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

من جانبه أكد ايهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن القطاع السياحي تلقي دعمًا غير مسبوقًا من الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها.

واضاف أن الدولة مناخًا متكاملاً لجذب الاستثمارات في قطاع السياحة، والذي يمثل عمود وركيزة هامة في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب.

واوضح كذلك أن ما تقوم بهِ الوزارات المعنية من دعم للقطاع السياحي يؤكد علي عزم الدولة المصرية بمعاونة القطاع الخاص في تنفيذ رؤيتها لجذب 30 مليون سائح خلال سنوات قليلة مقبلة.

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم الخميس، 121رحلة طيران دولية اوربية سياحية محتلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والامنية المتبعة فور وصول السياح لأرض المهبط حتى نقلهم إلى الفنادق المختلفة .