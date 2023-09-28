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مستشفى بيطرى لتأمين الجياد المشاركة فى مهرجان الشرقية للخيول العربية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:06 م
مستشفى بيطرى لتأمين الجياد المشاركة فى مهرجان الشرقية للخيول العربية مستشفى بيطرى لتأمين الجياد المشاركة فى مهرجان الشرقية للخيول العربية
الشرقية - إيمان مهنى

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أقامت محافظة الشرقية، مستشفى بيطرى، للإشراف على مهرجان الخيول العربية، المقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطرى وجامعة الزقازيق، لفحص الجياد المشاركة، وتقديم الإسعافات الأولية لحالات الطوارئ.
 
أكد اللواء ابراهيم متولى وكيل وزارة الطب البيطرى، قام فريق بتطهير إسطبلات وأماكن إيواء الخيول، لاستقبال الجياد المشاركة، كما تم فحصهم للتأكد من الصحة العامة.
 
وانطلق مهرجان الشرقية الخيول العربية فى دورته الـ 27، من ارض الفروسية بمدينة بلبيس، المستمر لمدة ثلاثة أيام من 27 إلى 29 سبتمبر الجارى، بمشاركة أعضاء نوادى الفروسية وأصحاب المزارع ومحبى الخيول العربية الأصيلة واتحاد الشرطة الرياضى.
 
وأشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى أن مهرجان الخيول العربية بمحافظة الشرقية يحظى باهتمام عالمى نظراً لقوة وجمال الخيول المصرية والعربية الأصيلة المشاركة فيه من عدة دول عربية وأجنبية وهى "المملكة العربية السعودية – الكويت – المغرب - قطر – ألمانيا ".
 

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