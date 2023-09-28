مديرية العمل بالأقصر تعلن عقد دورات تدريبية للشباب والفتيات بعدة مجالات

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن هشام محمد مدير مديرية العمل بمحافظة الأقصر، عن عقد المديرية خلال الفترة المقبلة عدة دورات تدريبية، وذلك وفق شروط معينة أعلنتها المديرية لدعم الشباب والفتيات فى كافة أنحاء المحافظة، حيث يتم التقديم بمقر المديرية لمعرفة الشروط والتفاصيل.

ومن جانبها، قالت نجوى محمد مدير إدارة التدريب المهنى بمديرية العمل بالأقصر، إنه بدأ تلقى طلبات المتقدمين لعقد دورات تدريبية فى المجالات التالية:- (مهن الفندقة الشاملة ، الخياطة والتفصيل ،الأشغال اليدوية والتطريز ،صيانة المحمول ،صيانة الكمبيوتر ،اللحام ، الصوبات الزراعية ،والتبريد و التكييف ، السباكة ،صيانة الأجهزة المنزلية ، والكهرباء ،والاعمال الزراعية)، بالإضافة لأى مهنة أخرى حسب رغبة الشباب والفتيات.

وعن شروط التقدم أكدت مدير إدارة التدريب المهنى بمديرية العمل بالأقصر، فى بيان صحفى، على إنه لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام فقط ، والتقدم بصورة الرقم القومى، على أن يتم تلقى الطلبات بمقر مديرية العمل بالأقصر شرق محطة السكة الحديد بجوار المطافى.

فيما بدأت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في إجراء المقابلات الشخصية للشباب المؤهلين للحصول على التدريب المهنى المجانى على مهنة الفندقة الشاملة ، وذلك بمقر ديوان المديرية ، والتي تنظمها وزارة العمل بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، فى إطار مبادرة " مهنتك مستقبلك " لتدريب الشباب ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن الجديدة ووظائف المستقبل والتي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات وذلك بالتعاون مع الجهات المتخصصة َوالرائدة والتي تعقد الوزارة معها بروتوكولات تعاون في كافة المجالات التدريبية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب المصري .