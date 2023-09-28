محطات فى محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم.. بعد حجز الاستئناف

كتب إيهاب المهندس ـ سليم على

اقتربت محكمة جنح مستأنف المقطم من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 10 متهمين في واقعة النصب على الفنان صبرى عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه بعد تأجيل استأنف المتهمين على حكم حبسهم سنتين.

ومرت الدعوي بمجموعة من المحطات الهامة ومنها :

ـ نظر أولى جلسات المحاكمة

في 25 يوليو 2023 نظر الجنح أولى جلسات محاكمة المتهمين، والذين قدموا كمحبسين في الدعوي.

ــ حجز الدعوى للحكم

في 25 أغسطس 2023، قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 5 سبتمبر مع استمرار حبس المتهمين.

ـ مد الحكم

في 5 سبتمبر فررت المحكمة مد أجل الحكم على المتهمين لجلسة 19 سبتمبر 2023.

ـ الحكم

في 19 سبتمبر قررت المحكمة حبس المتهمين الـ 10 فى القضية عامين بتهمة النصب في مليون و900 ألف جنيه.

ـ استئناف المتهمين

بعد عمل استئناف من دفاع المتهمين على حكم الحبس سنتين، نظرت أولى الجلسات وتم تأجيل الجلسة لـ 3 أكتوبر للنطق بالحكم.