محاور النيل تعيد الحياة للمجتمعات العمرانية الجديدة وترفع المعاناة عن المواطن

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الدولة عدد كبير من المحاور الجديدة على نهر النيل لتقليل المسافات بين المحاور القديمة إلى 25 كم كحد أقصى، وهو ما يساهم في ربط جانبي النيل وكذلك تسهيل التنقل وفتح مجتمعات عمرانية جديدة وربط المجتمعات العمرانية الكائنة والمستقبلية مع المناطق والمدن السكنية، وخاصة في مناطق الصعيد.

ونفذت وزارة النقل المصرية 13 محور على نهر النيل الفترة الأخيرة وهى " طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر " محور روض الفرج" - حلوان – بنى مزار – طما – جرجا –عدلى منصور – سمالوط – قوص - كلابشة – ديروط" بتكلفة 14 مليار جنيه.



محور سمالوط على النيل

ويتم تنفيذ 14 محور وهم "دراو – بديل خزان أسوان – الفشن – أبو تيج – تلا / طنوب –شمال الأقصر – شبراخيت – سمنود – منفلوط – دشنا – دار السلام – المراغة – أبو غالب – القطا" بتكلفة 20 مليار جنيه، ونعرض في التقرير التالى أهمية المحاور الجديدة الجارى تنفيذها وأهم المعلومات عنها.

محور دراو الحر

يتم تنفيذ محور دراو الحر بطول 18 كم وعرض 21 م اتجاهين بعرض 7.50 م (عدد 2 حارة مرورية) لكل اتجاه، ويشمل على 7 كبارى منها 4 كباري رئيسية وهي ( كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي – كوبري أعلى الطريق الزراعى الغربي – كوبري أعلي نهر النيل – كوبري الطريق الزراعي الشرقي )، و3 كباري فرعية، و2 نفق لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والمجارى المائية، ويبلغ إجمالي تكلفته 1.4 مليار جنيه .

ويربط المحور بين الطريق الزراعي الشرقي (القاهرة – أسوان) حتى الطريق الصحراوي الغربي ( القاهرة – أسوان ) عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي ( القاهرة – أسوان ) جنوب مدينة دراو بمحافظة أسوان، كما يساهم في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع مناطق الكتل السكنية والمساهمة في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة /كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بالإضافة إلى خدمة مشروع زراعة الـ 1.5 مليون فدان ومناطق الزراعة غرب كوم أمبو.

محور دراو

محور بديل خزان أسوان

يرجع أهمية محور بديل خزان أسوان فى المساهمة فى نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للحفاظ على الخزان وإطالة عمره الافتراضي، بالإضافة إلى خلق مناطق تنموية جديدة غرب النيل وربط المناطق السكنية ومناطق التنمية الصناعية والزراعية شرق وغرب النيل ببعضها وخلق عدد كبير من فرص العمل وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية.

وسيمتد المحور غربا للربط مع محطة قطار أسوان للقطار الكهربائي السريع، مع رفع كفاءة الطريق الرابط شرق المحور والواصل لطريق أسوان برانيس، كما يربط المحور بين الطريق الواصل لطريق أسوان / برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي (القاهرة – أسوان) عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة - اسوان) والربط على طريق أسوان / أبو سمبل، يبلغ طوله 5.4 كم وعرضه 29 متر، به ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه، ويتضمن المحور 2 كوبري و1 نفق، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.957 مليار جنيه، ويتم تنفيذ المحور في أراضى صخرية .



محور بديل خزان أسوان

محور الفشن

تصل تكلفة محور الفشن 1.5 مليار جنيه، وتنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري في محافظة بنى سويف، ويبلغ طوله 27 كم، وعرضه 22 مترا بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويتضمن 25 عملا صناعيا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي ( كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى نهر النيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الطريق الصحراوي الغربي ، بجانب 5 أنفاق على مدقات زراعية.

محور الفشن

محور أبو تيج ساحل سليم

يصل محور أبو تيج ساحل سليم الحر من الطريق الزراعي الشرقي حتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 27.5 كم، وعرض 23 متر و 2 حارة مرورية في كل اتجاه، تكلفته تجاوزت مليار جنيه ، يتم تنفيذه بمدينة أبوتيج بأسيوط .

محور شمال الأقصر

يربط محور شمال الأقصر الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوى الغربى، مارًا بالزراعى الشرقى والزراعى الغربى ونهر النيل، وهو عبارة عن مجموعة من الكباري والأنفاق والأعمال الصناعية، وعددها حوالى 17 منشأة خرسانية تقريبًا، والباقى يتم ربطه بأعمال شبكة طرق، وطوله من 18 إلى 20 كيلومترًا، بعرض 6 حارات، بتكلفة 2 مليار جنيه.

محور منفلوط

يصل طول محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه حوالى 41 كيلو متر وعرض 29 متر فى نطاق محافظة أسيوط، يعمل على توفير الوقت من منفلوط إلى مدينة أسيوط الجديدة بنحو 25 دقيقة بدلا من ساعة ويساعد على تعمير المدينة الجديدة، وتكلفة المحور 3.3 مليار جنيه .

محور دشنا

يصل طول مسار محور دشنا 7.8 كم يبدأ من الطريق الصحراوي الغربي وينتهي بالطريق الزراعي الشرقي، ويأتي الكوبري الرئيسي للمحور بطول 650 م تقريبًا، تكلفته 30 مليون جنيه.