محافظ الأقصر يتابع العمل بمنظومة المراكز التكنولوجية والتقنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إجتماعاً مع وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لمتابعة سير العمل بمنظومة المراكز التكنولوجية ومنظومة التقنين ومنظومة التصالح في المخالفات، بحضور هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ..

وتم خلال الاجتماع بحث ما إتخذته المحافظة من إجراءات لتطوير سير العمل، وذلك فيما يتعلق بملفات خدمات المراكز التكنولوجية والتصالح والتقنين، حيث تمت مناقشة سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك علي هامش ختام الدورة التنشيطية لمسؤولي المراكز التكنولوجية بالمحافظة والتي عقدت بالأقصر لمدة 3 أيام بمشاركة كافة الجهات المعنية.

وجه محافظ الأقصر خلال الإجتماع، بحسن إستقبال وسرعة تسجيل طلبات المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية لحل أي معوقات والإسراع في إنهاء خدمات المواطنين، مع تيسير الإجراءات والخدمات المقدمة لهم، وذلك في اطار التنسيق والتعاون القائم بين محافظة الأقصر و وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وأكد اللواء محمد حميدو، مدير مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة بالتعاون مع محافظة الأقصر على تطوير وتحسين الأداء والاتجاه للتحول الرقمى والبنية المعلوماتية والحفاظ علي قواعد البيانات الحكومية، مشيرا إلى الاهتمام بتوسعة أنشطة منظومة المحليات والعمل علي تيسير الإجراءات والقضاء على الروتين بما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ضم وفد وزارة التخطيط العميد أحمد طعيمة المشرف علي تطوير الخدمات بالوزارة، ومدير مشروع الخدمات الحكومية بمحافظة الأقصر، والمهندس إبراهيم إسماعيل عضو اللجنة العليا لمتابعة مشروعات الخدمات الحكومية بالوزارة، والمهندس محمد صالح مدرب بوزارة التخطيط، حيث شارك في الإجتماع سيد إسماعيل رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالأقصر، ورؤساء المراكز والمدن وممثليهم وكافة الجهات المعنية بالمحافظة.



إجتماع المحافظ مع وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية



متابعة العمل بمنظومة المراكز التكنولوجية والتقنين والتصالح بالمخالفات



محافظ الأقصر يتابع العمل بمنظومة المراكز التكنولوجية والتقنين



