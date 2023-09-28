محافظ الأقصر يبحث مقترحات إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين الأقصر وقنا.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

بحث المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فى اجتماع مع اللواء حسام حمودة سكرتير عام محافظة قنا، مقترحات إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين محافظتي الأقصر وقنا، وذلك فى إطار قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2023 لتعديل الحدود الإدارية للمحافظات.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته هدي المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، مع سكرتير عام محافظة قنا حسام حموده، بحضور ممثلى هيئة المساحة والجهات المعنية من المحافظتين، حيث تناول الإجتماع استعراض شامل لمقترحات التقسيم الإدارى بين الأقصر وقنا، والتى تمت وفقًا للإحداثيات وعدد من المعايير، حيث تم بحث تلك المسارات المقترحة والدراسات المحددة بشأنها وطبيعة كل موقع.

وأكدت هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه سيتم التعاون بين الجهات المعنية في الأقصر وقنا، لتحقيق الصالح العام وصالح المواطنين وبما يخدم المحافظتين، وذلك فى ترسيم الحدود بناءاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2023 لتعديل الحدود الإدارية للمحافظات.

فيما التقى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، شون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر، والوفد المرافق له لبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه الوكالة للمحافظة في عدد من القطاعات، وثمّن المحافظ جهود الوكالة الأمريكية المستمر لبرامج التنمية في المحافظة، مشيدًا بمشروعات التعاون المشتركة التي تستهدف تطوير المواقع الأثرية في إسنا ودعم قطاع مياه الشرب، معرباً عن تطلعه نحو مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.



لقاء لبحث مقترحات إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين الأقصر وقنا



محافظ الأقصر يبحث مقترحات إعادة ترسيم الحدود الإدارية



