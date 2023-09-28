محافظ أسوان يتابع تنفيذ 55 مشروعًا لخدمة 80 ألف مواطن فى كوم أمبو

أسوان- صلاح المسن

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لتلافى كافة الملاحظات والعقبات وحل المشكلات أولاً بأول ، بالإضافة إلى متابعة سير العمل داخل المجمعات الحكومية والخدمية التى بدأت التشغيل التجريبى لها بمختلف القرى والنجوع المستهدفة من أجل التفاعل مع المواطنين والإستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة ورصد أهم مطالبهم وإحتياجاتهم ، وكذلك إستمرارا لمتابعة المتواصلة لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة)

من جانبه أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة في "تصريحات صحفية" أنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم القيام بجولة مفاجئة لتفقد 55 من المشروعات الجارية بقريتى العتمور قبلى والعباسية وتوابعهما بمركز كوم أمبو والتى تخدم 80 ألفًا و823 من المواطنين والأهالى ، مشيراً إلى تفقد المعاملات وتقديم الخدمات داخل 3 من المجمعات الحكومية والخدمية بإجمالى 350 معاملة تختص بخدمات التضامن والتموين وخدمات الوحدة المحلية القروية .

بالإضافة إلى تفقد مشروعات تطوير ورفع كفاءة مدرسة العتمورقبلى ، وإنشاء نقطة إسعاف العباسيه ، وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والخطوط الرئيسيه ، وأيضاً مشروع تدعيم خطوط وشبكات الكهرباء بالقرية الأم العباسية ب 19 محول كهربائى مع إحلال وتجديد شامل لأعمدة الكهرباء والإنارة وذلك بنسب 100% لكل مشروع، مضيفا أنه تم تفقد مشروع إنشاء شباب العتمور قبلى بنسبة 90% .

وأوضح المهندس ناحج مصطفى، أن الجولة الميدانية شهدت التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بضرورة حسن الاستقبال والتعامل مع المواطنين داخل المجمعات الحكومية والخدمية، والاهتمام بتيسير وتسهيل الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وضمان حصولهم على الخدمات المطلوبه فى أقصر وقت .

وأشار إلى ضرورة الإهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها ، علاوة على عدم التهاون واستبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز، والانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة .