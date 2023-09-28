مجمع الخدمات الحكومية بقرية كيمان المطاعنة بإسنا أبرز مشروعات حياة كريمة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر العمل على قدم وساق فى مشروعات المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة".

وتم مؤخراً الإنتهاء من مشروع مجمع الخدمات الحكومية بقرية كيمان المطاعنة التابعة لمركز ومدينة إسنا، والذي يقام على مساحة 500م2 (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية - مجلس شعبي محلي - وحدة تضامن اجتماعي).

ونجحت محافظة الأقصر، على مدار الفترة الماضية فى إنهاء العمل داخل 13 مجمع للخدمات الحكومية فى القرى والنجوع بمدن أرمنت وإسنا، داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا و4 بمركز ومدينة أرمنت، حيث سيضم كل مجمع عدد من الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع الذي يضم (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري – مكتب تموين – مكتب بريد - وحدة محلية – مجلس محلي – وحدة تضامن اجتماعي)، وذلك بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين، ولتحقيق طفرة في تقديم الخدمات لهم، وتخفيفاً لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة، كما ستسهل عليهم الحصول على الخدمة من المنافذ التي سيتم تزويدها بكل الإمكانات الإلكترونية التي تُسهِّل تقديم الخدمة وتعمل علي إحداث نقلة نوعية في مجال تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.