اليوم السابع
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متحدث التنمية المحلية: سنطبق قرار فتح وغلق المحال بالتوقيت الشتوى بمرونة واضحة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 07:44 م
متحدث التنمية المحلية: سنطبق قرار فتح وغلق المحال بالتوقيت الشتوى بمرونة واضحة مداخلة الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
محمد شعلان

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أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك مرونة كبيرة وواضحة في تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهي خلال المواعيد الشتوية، مشددا على أن هناك توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والاحياء العمل على تطبيق القرارات.
 
وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن التوجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء هو العمل على تطبيق القرار بحيث يكون في مراجعات دورية، مشيرا إلى أن السماح بخدمة الدليفري على مدار 24 ساعة هي مرونة في القرار.
 
وأشار الدكتور خالد قاسم، إلى أنه يستثنى من القرار محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات ومحال بيع الخضروات والفواكه والدواجن.

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