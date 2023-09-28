ماذا تعنى مبادلة العملات فى ضوء اتفاقية مصر والإمارات؟ 5 نقاط تجيب

كتب – أحمد يعقوب

بعد توقيع البنك المركزى المصرى ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة.. يقدم "اليوم السابع" في نقاط أبرز المعلومات مبادلة العملات ودورها في دعم الاقتصاد.

- مبادلة العملات أو مقايضة العملات مصطلح اقتصادى يعنى تبادل السلع والمنتجات بين البلدين بالعملات المحلية أي الدرهم الإماراتى والجنيه المصرى

- حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات بلغ 4.9 مليار دولار في عام 2022

- تتيح الاتفاقية بين مصر والإمارات مقايضة الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي

- توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات وتيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات

- تنعكس الاتفاقية بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الجنيه المصرى وتخفيف الطلب على الدولار الأمريكي