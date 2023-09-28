اليوم السابع
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لجنة الرقابة فى مجلس النواب الأمريكى تتهم وزارة العدل بحماية عائلة بايدن

الخميس، 28 سبتمبر 2023 05:30 م
لجنة الرقابة فى مجلس النواب الأمريكى تتهم وزارة العدل بحماية عائلة بايدن مجلس النواب الأمريكى
كتب محمد جمال

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اتهمت لجنة الرقابة فى مجلس النواب الأمريكى وزارة العدل بحماية عائلة الرئيس بايدن، بدوره قال عضو لجنة الرقابة فى مجلس النواب الأمريكى إن هانتر بايدن استغل المنصب العام لوالده، مؤكدا أن شركة أوكرانية أعلنت تنصيب نجل بايدن فى إدارتها، بحسب سكاى نيوز.

وأشار إلى أن اللجنة سترى اذا كانت أفعال بايدن تستحق العزل أم لا بموجب الدستور، مؤكدا أن أفراد من أسرة بايدن استفادوا من منصبة، مشيرا إلى أن اللجنة ستنظر فى 20 ملفا يظهر أن بايدن أساء استخدام السلطة.

وتعقد لجنة الرقابة فى مجلس النواب الأمريكى أولى جلسات التحقيق بشأن عزل الرئيس جو بايدن اليوم.

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن رئيس مجلس النواب الأمريكى كيفين مكارثى أطلق العنان لقوة سياسية خطيرة لا يمكن التنبؤبها فى انتخابات تعد بالفعل أكثر انتخابات غير عادية فى تاريخ أمريكا المعاصر، وذلك بفتح تحقيق عزل ضد الرئيس جو بايدن.

 

 


مجلس النواب الأمريكى

عزل بايدن

جو بايدن

عزل الرئيس الأمريكى



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