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قطار كل ربع ساعة.. مواعيد القطار الكهربائى الخفيف فى الأجازات

الخميس، 28 سبتمبر 2023 10:24 ص
قطار كل ربع ساعة.. مواعيد القطار الكهربائى الخفيف فى الأجازات قطار كل ربع ساعة من عدلى منصور للعاصمة الإدارية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائى الخفيف LRT، أن مواعيد قطار العاصمة اليوم الخميس وغدا ويوم السبت، ستكون مماثلة لمواعيدها أثناء العطلات، حيث يتوافر قطار كل ربع ساعة ومن بين كل قطارين يتجه أحدهما من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ويتجه التالي لمحطة مدينة المعرفة.
 
ويعتبر القطار الكهربائى الخفيف LRT، أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، والأول من نوعه الذى يعمل في مصر، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.
 
مواعيد القطار الخفيففى أيام العمل الرسمية:
 
-في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة:
 - الذروة الصباحية: بدءا من الساعة 6.30 صباحا وحتى التاسعة والنصف 9.30 صباحا
- الذروة المسائية: بدءا من الساعة 1.15 وحتى الساعة 5.45
 يتوفر قطار كل 10 دقائق في أوقات الذروة في الاتجاه من محطة عدلي منصور إلى محطات مدينة الفنون والثقافة ومدينة المعرفة
 
 
 - في الاتجاه العودة إلى محطة عدلي منصور فتكون أوقات الذروة هي:
- صباحا: من الساعة السابعة والربع 7.15 وحتى العاشرة وخمس دقائق 10.05 صباحا
- مساء: من الساعة الثانية 2.00 مساء حتى الساعة الرابعة وأربعين دقيقة 4.40 مساء
ويتوفر قطار كل 10 دقائق من محطة مدينة المعرفة في اتجاه محطة عدلى منصور
وقطار كل 30 دقيقة من محطة مدينة الفنون والثقافة في اتجاه محطة عدلي منصور
وقطار كل 10 دقيقة من محطة بدر في اتجاه محطة عدلي منصور
الخط الساخن للقطار الخفيف 19549.
 

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