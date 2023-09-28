اليوم السابع
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عاطل يقتل شخصا طعنا بسكين فى مشاجرة بالهرم بسبب دابة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:11 م
عاطل يقتل شخصا طعنا بسكين فى مشاجرة بالهرم بسبب دابة مشاجرة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص ، مقيم دائرة قسم شرطة الطالبية) وبها جرح نافذ بالصدر .
 
بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفـى وعاطل ، مقيم بدائرة القسم، حال قيام المتوفى بالتوجه لمسكن الأخير لمعاتبته لقيامه بسرقة دابة خاصة بعربة كارو ملكه قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض (سكين) فأحدث إصابته التى أودت بحياته .
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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