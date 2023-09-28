عاطل يعترف بإنهاء حياة عامل فى الهرم: اتهمنى بالسرقة فطعنته بسكين

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم بقتل عامل فى منطقة الهرم بارتكاب الجريمة وإنهاء حياة المجني عليه، بالاعتداء عليه بسكين، وذكر المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عقب القبض عليه، أن المجني عليه اتهمه بسرقة الدابة الخاصة بعربته الكارو، ونشبت بينهما مشادة كلامية.

أضاف المتهم أنه استشاط غضبا خاصة أن المجني عليه حضر لمسكنه ووجه له اتهاما بالسرقة، مما دفعه لإحضار سكين، وطعنه بها، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

استمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص ، مقيم دائرة قسم شرطة الطالبية) وبها جرح نافذ بالصدر.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفـى و (عاطل ، مقيم بدائرة القسم) ، حال قيام المتوفى بالتوجه لمسكن الأخير لمعاتبته لقيامه بسرقة دابة خاصة بعربة كارو ملكه قام خلالها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض (سكين) فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.