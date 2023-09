طعن فتاة حتى الموت أثناء توجهها إلى المدرسة فى بريطانيا.. فيديو

شهدت بريطانيا حادثة مروعة أدت إلى مقتل فتاة مراهقة، نتيجة طعنها حتى الموت في جنوب لندن بينما كانت مع أصدقائها في الطريق إلى المدرسة.

وأفاد شهود عيان أن الفتاة البالغة من العمر 15 عاما تعرضت للطعن في رقبتها بسكين بعد أن رفضت زهورا من شاب، مما تسبب في حالة من الفوضى خلال ساعة الذروة الصباحية، حيث علا صراخ ركاب الحافلة وسط حالة من الصدمة والذعر.

Girl, 15, Stabbed To DEATH#Croydon, #London.



This goes against every code in the book! You'd have to be truly naive to believe honour exists within a modern, internationalist society. The most vulnerable among us have no allowances made, now they're just seen as easy targets. pic.twitter.com/OYs5btLLtc