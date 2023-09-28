ضبط 60 طن سكر و2 طن سماد قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

صرح عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية بأنه فى إطار متابعة الأسواق والأنشطة التجارية العامة، وجهه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ بتشكيل حملة تموينية بكلا من مركزى بلطيم وكفر الشيخ.

وأسفرت حملة مركز بلطيم تحت إشراف خالد عبد الفتاح، مدير إدارة تموين بلطيم عن ضبط سيارة محملة ب 1200 شيكارة سكر زنة الشيكارة 50 كجم، بإجمالى كمية وقدرها 60 طن سكر بدون فواتير بغرض تهريبها وبيعها في السوق السوداء وتحرر المحضر رقم 21395 لسنة 2023 جنح مركز البرلس وتم التحفظ على المضبوطات

وأسفرت حملة مركز كفر الشيخ تحت إشراف السعيد الجوهرى مدير إدارة تموين مركز كفر الشيخ عن ضبط كمية 500 كجم سكر بدون فواتير بهدف إعادة بيعها فى السوق السوداء وتحرر محضر رقم 26399 جنح مركز كفرالشيخ، وضبط سيارة محملة ب 40 شيكارة سماد يوريا مدعم زنة 50 كجم باجمالى 2 طن مهربة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء وتحرر المحضر رقم 26400 جنح مركز كفرالشيخ، وتم العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.