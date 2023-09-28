ضبط 52 طن "زيت هوالك" يعاد تدويره داخل مخزن بدون ترخيص فى الغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية حملة تموينية لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لضبط المخالفات التموينية بمركز السنطة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن زيوت طعام هالك بدون ترخيص وبداخله كمية من زيت الطعام الهالك، تقدر بـ 52 طنًا يعاد تدويرها، وعدد شعلتين نار بكل شعلة أربعة عيون موصولين بأنابيب غاز كبيرة الحجم، و 10 أسطوانات غاز كبيرة الحجم، معبأة ومملوءة بالغاز، و3 ماكينات كهرباء شفط ورفع الزيت، و2 منخل تصفية.

كما تم ضبط عدد 2محل بقالة لبيعهم السجائر بأزيد من السعر الرسمى، وحيازة سجائر مستوردة بكمية إجمالية 166 علبة.

تم تحريز تلك المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة والنيابة العامة التى تولت التحقيقات.